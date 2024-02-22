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Отзывы
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Предоставляем услуги:
• Маникюр
• Педикюр
• Маникюр + педикюр в 4 руки
• Оформление бровей
• Долговременная укладка бровей
• Наращивание ресниц
• Ламинирование ресниц
• Окрашивание ресниц
• Ваксинг лица
Салон красоты
Мало времени —
успеем!
Радуем наших клиентов с 2014 года!
Развиваемся каждый день.
г.Воронеж
*снятие в подарок при дальнейшем покрытии
Нажми на меня!
Снятие в подарок!
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Гарантия на покрытие 2 недели!
Гарантия на покрытие 2 недели!
Гарантия на покрытие 2 недели!
Гарантия на покрытие 2 недели!
Гарантия на покрытие 2 недели!
Гарантия на покрытие 2 недели!
Маникюр
Подология
Педикюр
Брови
Ресницы
Брови
Почему мы?
Опыт работы 10 лет
Гарантия на покрытие 14 дней
Медицинская дезинфекция и стерилизация
Возможность сделать услуги в 4 руки
Есть парковка
Большой выбор цветов
Феоктистова 1A
Администратор
Онлайн-запись
Московский проспект 11У
Администратор
Онлайн-запись
Галерея
Документ без названия
Феоктистова, 1А
Документ без названия
Московский проспект, 11У
Отзывы
Документ без названия
Феоктистова 1А
Документ без названия
Московский проспект 11
Контакты:
+7 900 933 75 86
г. Воронеж / Московский проспект 11
г. Воронеж / Феоктистова 1а
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